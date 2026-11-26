Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому даже небольшое количество спиртного во время новогоднего застолья может повлиять на организм. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, употребление алкоголя натощак ускоряет его поступление в кровь, поэтому перед застольем рекомендуется поесть. Однако даже плотная закуска не предотвращает опьянение. Чем быстрее человек пьет, тем быстрее повышается концентрация спиртного в крови. При этом игристые вина могут быстрее вызывать ощущение опьянения, а сладкие коктейли маскируют вкус алкоголя и способствуют чрезмерному употреблению.

Неронов также предупредил об опасности сочетания спиртного с лекарствами и энергетиками. Алкоголь усиливает действие успокоительных, снотворных и обезболивающих, что может привести к чрезмерной сонливости и нарушениям дыхания. Кофеин в энергетиках маскирует опьянение, из-за чего человек рискует выпить больше.

«Чередование с водой помогает избежать обезвоживания и облегчить утро, но не ускоряет выведение спиртного», - сказал Неронов.

Признаками сильного опьянения могут быть нарушение координации, невнятная речь, головокружение, тошнота и заторможенность. При их появлении необходимо прекратить употребление алкоголя. Если человек потерял сознание, не реагирует на попытки разбудить его или у него замедлилось дыхание, следует вызвать скорую помощь и не оставлять его одного. Врач посоветовал отказаться от спиртного или свести его употребление к минимуму, пить медленно и не смешивать напитки.

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