Хроническая сердечная недостаточность может стать причиной постоянного сухого кашля из-за застоя крови в легких и отека тканей. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По словам специалиста, при ослаблении левого желудочка ухудшается перекачивание крови, поступающей из легких. В сосудах малого круга кровообращения повышается давление, из-за чего жидкость проникает в ткани легких и альвеолы, вызывая отек и раздражение кашлевых рецепторов.

Сухой кашель также может возникать при ОРВИ, бронхиальной астме и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При последней кислое содержимое желудка попадает в пищевод, а иногда и в дыхательные пути, раздражая рецепторы и провоцируя кашель, особенно в положении лежа.

Среди других возможных причин симптома врач назвала интерстициальные заболевания легких, новообразования, саркоидоз и плеврит. В этих случаях кашель возникает из-за раздражения рецепторов или нарушения структуры легочной ткани.

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