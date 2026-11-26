Умные часы могут помогать следить за состоянием здоровья, однако точность их показателей ограничена, а результаты измерений не заменяют медицинского обследования. Об этом «Российской газете» рассказал главный врач московской ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

По словам специалиста, показатели расхода калорий устройства рассчитывают, а не измеряют напрямую, поэтому использовать их для точного контроля питания не стоит. Некоторые модели также способны записывать одноканальную ЭКГ и выявлять признаки фибрилляции предсердий, однако автоматические заключения часов не являются диагнозом.

Если гаджет сообщает о нарушении сердечного ритма, необходимо обратиться к врачу, который оценит результаты и определит необходимость дополнительных исследований. При этом отсутствие предупреждений не гарантирует, что проблем с сердцем нет, поскольку запись ЭКГ часто охватывает лишь короткий промежуток времени.

Вечорко подчеркнул, что умные часы могут быть полезным инструментом для наблюдения за здоровьем, но медицинские решения должен принимать специалист. По его мнению, цифровые устройства продолжают совершенствоваться и со временем могут стать еще более эффективными.

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