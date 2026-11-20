Специальной «перезагрузки» иммунитета перед холодами не требуется, осенью и зимой достаточно наладить сон, разнообразно питаться, заниматься спортом и уделять внимание профилактике инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Евгений Борисов.

Он объяснил, что большинству взрослых необходимо 7–9 часов сна в сутки, ложиться и вставать стоит в одно время, а регулярный недосып и переутомление являются поводом пересмотреть нагрузку. Ежедневно в меню нужно включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка: рыбу, мясо, яйца, бобовые и молочные продукты с учетом переносимости. При этом подойдут и замороженные овощи и ягоды. Витаминные комплексы, высокие дозы витамина D и средства «для поднятия иммунитета» самостоятельно назначать себе не стоит, их необходимость и дозировки лучше обсудить с врачом.

Поддерживать выносливость и хорошее самочувствие помогают прогулки, плавание и гимнастика, начинать при этом нужно с посильной нагрузки и увеличивать ее постепенно. Простудные заболевания вызывают вирусы, а не сам холод, поэтому Борисов рекомендовал чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими и оставаться дома при признаках инфекции.

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