Холодовая крапивница проявляется зудящими волдырями, покраснением и отеком кожи после контакта с морозным воздухом, холодной водой или предметами. Об этом championat.com рассказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Громадина.

По словам врача, это холодовая крапивница - форма физической крапивницы, при которой клетки кожи реагируют на охлаждение. Высыпания чаще появляются на лице, ушах и кистях, а иногда возникают не на морозе, а при согревании в помещении. Обычно они сопровождаются зудом и проходят в течение нескольких часов.

Реакция может затрагивать не только кожу. Употребление холодной еды и напитков способно вызвать отек губ и языка, осиплость, боль в животе и тошноту, а вдыхание морозного воздуха во время тренировок — кашель и свистящее дыхание. Особенно опасно полное погружение в холодную воду, которое может спровоцировать анафилаксию, резкое падение давления и потерю сознания.

Громадина также отметила, что насморк на морозе чаще связан не с аллергией, а с вазомоторным ринитом. В этом случае выделения из носа появляются вскоре после выхода на холод и проходят через 15–30 минут после возвращения в тепло. Если же насморк сопровождается зудом в носу, приступами чихания и слезотечением, причиной может быть бытовая аллергия.

Ранее врач Сапиюлла Абакаров объяснил, почему на холоде слезятся глаза.