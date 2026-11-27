Слезотечение на морозе и при сильном ветре чаще всего является естественной защитной реакцией глаз, однако иногда может указывать на офтальмологические проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог, хирург Сапиюлла Абакаров.

По словам специалиста, холодный воздух и ветер нарушают стабильность слезной пленки, ускоряя испарение влаги с поверхности глаза. Кроме того, низкая температура раздражает нервные окончания, стимулируя слезные железы и вызывая рефлекторное слезотечение.

Чрезмерное выделение слез может быть связано с синдромом сухого глаза, нарушением оттока слезной жидкости или воспалением краев век. При синдроме сухого глаза слезные железы могут компенсаторно вырабатывать больше жидкости, а при нарушении оттока слеза скапливается на поверхности и переливается через край века. Блефарит также способен провоцировать слезотечение из-за нарушения работы мейбомиевых желез, которые вырабатывают жировой компонент слезной пленки.

Для уменьшения дискомфорта врач рекомендовал носить очки на улице, поддерживать влажность воздуха в помещении и не тереть глаза.

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