После 40 лет худеть становится сложнее из-за уменьшения мышечной массы, снижения физической активности и изменений гормонального фона, однако метаболизм не замедляется катастрофически. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

По ее словам, привычный рацион в этом возрасте может становиться избыточным, а на набор веса также влияют стресс, лекарства и нарушения работы щитовидной железы. Для поддержания нормального веса специалист рекомендовала сохранять мышечную массу с помощью силовых тренировок два-три раза в неделю, ходьбы и повседневной активности. Она предостерегла от жестких диет и голодания, которые могут привести к потере мышц, усталости и последующему набору веса. В рационе должны присутствовать белок, овощи, клетчатка и полезные жиры. Также важно высыпаться и выбирать такой режим питания, которого можно придерживаться длительное время. Если вес увеличивается без очевидных причин, врач посоветовала проверить работу щитовидной железы, уровень глюкозы и липидный профиль.

Для поддержания нормального веса важно придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься физической активностью и соблюдать режим сна. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала врач Наталья Денисова.

Она отметила, что средиземноморский рацион с овощами, рыбой, растительными маслами и достаточным количеством клетчатки помогает контролировать вес. При этом рекомендуется ограничить сахар и ультрапереработанные продукты, а снижать массу тела следует постепенно, удерживая достигнутый результат в течение нескольких месяцев.

Специалист также посоветовала уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности и проводить силовые тренировки два-три раза. Это поможет сохранить мышечную массу и поддерживать расход энергии. Кроме того, для контроля аппетита важно спать по семь-восемь часов и избегать хронического стресса. Денисова подчеркнула, что нормализация веса требует долгосрочного изменения образа жизни, а не кратковременных ограничений.

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