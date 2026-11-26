Трихолог Рафаэль де Кристо в беседе с изданием Terra рассказал, что привычка спасть с мокрыми волосами может обернуться проблемами со здоровьем.

«Теплая и влажная среда в сочетании с плохой вентиляцией во время сна может провоцировать размножение микроорганизмов и возникновение проблем с кожей головы у предрасположенных людей», — предупредил доктор.

Он добавил, что мокрые волосы более подвержены ломкости и выпадению.

Людям, предпочитающим мыть голову перед сном, доктор рекомендовал промокнуть волосы от излишков воды мягким полотенцем и подсушить их феном, выбрав умеренную температуру. Доктор посоветовал не завязывать мокрые волосы в пучок, а также регулярно стирать наволочки.

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