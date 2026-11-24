Правильное питание может способствовать росту волос и снижать риск их выпадения. Об этом диетолог Самария Гарретт рассказала в беседе с Eating Well, передает «Лента.ру».

Среди наиболее полезных для здоровья волос продуктов она выделила чечевицу и устрицы, которые содержат железо, обеспечивающее транспортировку кислорода к тканям, в том числе к волосяным фолликулам. Кроме того, эти продукты богаты цинком, необходимым для синтеза белка, деления клеток и восстановления тканей. Кроме того, важны яйца. Они содержат аминокислоты для выработки кератина и витамин B7.

Еще одним важным продуктом Гарретт назвала лосось, богатый омега-3 жирными кислотами и витамином D. По словам диетолога, витамин D изучается в связи с различными формами выпадения волос, а омега-3 участвуют в нормальной работе клеток и регуляции воспаления.

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