После удара головой опасные последствия могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов, поэтому важно внимательно следить за состоянием пострадавшего. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

Врач предупредила, что нарастающая головная боль, рвота, судороги, нарушение речи, зрения или координации, а также потеря сознания требуют немедленного вызова скорой помощи. Опасными признаками также являются выраженная сонливость и спутанность сознания.

Чудинская отметила, что после травмы головы спать не запрещено, если пострадавший прошел осмотр и находится в стабильном состоянии. Однако рядом желательно оставить взрослого, который сможет заметить изменения в самочувствии. Если человека становится трудно разбудить или его дыхание нарушается, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

У детей распознать сотрясение сложнее, поскольку они не всегда могут описать свои ощущения. Поводом для беспокойства могут стать необычная сонливость, повышенное возбуждение, плаксивость, нарушение равновесия, повторная рвота, головная боль и ухудшение зрения. Врач подчеркнула, что в первые сутки после травмы особенно важно следить за изменениями в поведении и самочувствии пострадавшего, не пытаясь самостоятельно ставить диагноз.

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