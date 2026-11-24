Ношение головного убора в холодную погоду помогает защитить волосы от выпадения, поскольку длительное воздействие низких температур может нарушать их рост. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

По ее словам, на морозе сосуды кожи головы сужаются, что ухудшает питание волосяных фолликулов и может сокращать период активного роста волос.

Специалист отметила, что кратковременный выход на улицу без шапки не представляет серьезной опасности. Однако длительное пребывание на холоде с непокрытой головой может негативно сказаться на состоянии волос. Дополнительный риск создают резкие перепады температуры, при которых сосуды сначала сужаются, а затем расширяются.

Галлямова также призвала следить за чистотой головных уборов и регулярно стирать их или отдавать в химчистку. По словам трихолога, на шерстяных и меховых изделиях могут скапливаться бактерии, поэтому носить одну и ту же шапку весь сезон без очистки не рекомендуется.

Если волосы начали выпадать сильнее обычного, врач посоветовала не заниматься самолечением и не полагаться на разрекламированные средства. Выпадение может быть признаком различных заболеваний, поэтому прежде всего необходимо установить причину проблемы.

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