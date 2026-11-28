Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом. Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснила, кому обязательно нужно носить маску.

Напомним, Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости гриппом, а также призвал использовать маски и антисептики для профилактики.

Чернышова отметила, что есть две основные причины носить маски.

«Первая причина: маску нужно надевать, если вы уже чувствуете, что заболеваете, причем неважно гриппом или другой вирусной инфекций. Если появились заложенность носа, чихание, кашель или просто ухудшилось самочувствие, нужно использовать маску. Заболевший человек вместе с капельками слюны или просто с дыханием выделяют огромное количество вирусов. После кашля или чихания они оседают на поверхностях или же находящийся рядом человек может их вдохнуть», - пояснила врач.

Второй случай: если человек не болеет, но хочет защититься от вирусов.

«Если человек не болеет, но надел маску, то таким образом он ставит барьер для огромного числа вирусов. Они оседают с внешней стороны маски, не попадая на слизистые оболочки. Кроме того, если у человека на лице есть маска, он не потянет руки в рот, а грязные руки тоже являются путем заражения», - добавила специалист.

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