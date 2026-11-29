Во время подъема заболеваемости гриппом или другими вирусными заболеваниями человек должен носить маску для того, чтобы защитить себя и окружающих, однако следует соблюдать правила, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом. Он также призвал использовать маски и антисептики для профилактики.

Чернышова пояснила, что маску необходимо надевать тем, кто почувствовал у себя первые симптомы вирусного заболевания - кашель, озноб, заложенность носа. Второй случай - если здоровый человек хочет защитить себя от возможного попадания вирусов в организм.

«Главное, что нужно помнить: маску надо менять каждые два часа, а если она промокла от дыхания, стала влажной, то раньше. Менять нужно в тот момент, когда вы это заметили», - подчеркнул специалист.

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