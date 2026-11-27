Последствия дефицита витаминов B12, D, B1 и C могут быть особенно серьезными, однако опасность недостатка конкретного вещества зависит от возраста, состояния здоровья и степени нехватки. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, недостаток витамина B12 может вызывать анемию, нарушения работы нервной системы, ухудшение памяти, онемение конечностей и проблемы с координацией. При этом неврологические осложнения иногда развиваются без выраженной анемии и могут стать необратимыми.

Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция, снижает прочность костей и повышает риск переломов, а у детей может приводить к рахиту. Недостаток B1 способен провоцировать нарушения работы нервной системы и сердца, а выраженный дефицит витамина C — цингу, кровоточивость десен, ломкость сосудов и ухудшение заживления ран.

Врач отметила, что витаминная недостаточность не всегда проявляется очевидными симптомами, поскольку усталость, раздражительность, выпадение волос и снижение работоспособности могут иметь разные причины. При подозрении на дефицит необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование, не принимая витаминные комплексы бесконтрольно, особенно при нарушениях чувствительности, мышечной слабости и проблемах с памятью.

Ранее ученые сообщили, что уровень витамина D влияет на продолжительность сна.