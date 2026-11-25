Людям с близкими родственниками, страдающими глаукомой, рекомендуется проходить регулярные обследования у офтальмолога с 35–40 лет, даже при отсутствии проблем со зрением. Об этом «Известиям» рассказал врач-офтальмолог Всеволод Лощаков.

По его словам, нормальное внутриглазное давление не исключает развития заболевания. Поэтому необходимо проверять состояние зрительного нерва, так как глаукома приводит к его постепенному повреждению. Для раннего выявления заболевания обследование должно включать измерение давления, оценку состояния нерва, проверку полей зрения и оттока внутриглазной жидкости.

Офтальмолог рекомендовал родственникам пациентов проходить полноценную диагностику раз в один-два года, чтобы своевременно выявить заболевание и замедлить его развитие.

Возраст не является препятствием для операции по удалению катаракты, а сама процедура не требует общего наркоза и госпитализации. Об этом NEWS.ru заявила катарактальный хирург Марина Максимова. По ее словам, операция проводится под местной анестезией, не требует наложения швов, а пациент может отправиться домой в тот же день.

После вмешательства зрение может оставаться размытым в течение одного-двух дней, затем постепенно восстанавливается. Окончательный результат обычно оценивают через три-четыре недели, а полное восстановление занимает около полутора месяцев. Хирург также подчеркнула, что ждать «созревания» катаракты не нужно, поскольку сроки операции определяются совместно врачом и пациентом.

Во время простуды контактные линзы лучше заменить очками, чтобы снизить риск воспаления глаз и повреждения роговицы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Наталья Коваль. По ее словам, насморк, сухость глаз и частое прикосновение к лицу повышают вероятность попадания вирусов на линзы и развития конъюнктивита.

Жар, обезвоживание и некоторые лекарства от простуды могут снижать выработку слезы, вызывая раздражение и дискомфорт при ношении линз. Кроме того, сон в линзах во время болезни повышает риск бактериального кератита, который может привести к ухудшению зрения. Врач рекомендовала отказаться от линз до выздоровления, заменить использовавшиеся во время болезни линзы и контейнер, а при боли, покраснении, светобоязни или гнойных выделениях обратиться к офтальмологу.

Ранее офтальмолог Мария Акулова рассказала, почему за рулем устают глаза.