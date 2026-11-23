У сахара есть полезные аналоги, подробнее о них aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов.

«Сахар можно и даже нужно заменять на сахзамы людям с диабетом и стремящимся похудеть. Причём на некалорийные сахарозаменители (non nutritive sweeteners)», — пояснил Баранов.

Он уточнил, что некалорийным подсластителям относятся неотам, сукралоза, стевия, аспартам, сахарин и некоторые другие. Их применяют в напитках, выпечке, йогуртах и ряде других продуктов.

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