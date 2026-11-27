Боль в груди, одышка и учащенное сердцебиение могут быть связаны не только с заболеваниями сердца, но и с патологиями желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата или паническими атаками. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Пироговского Университета Луиза Алиева.

По словам врача, причиной боли за грудиной могут стать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, спазм пищевода и желчная колика. При этих состояниях неприятные ощущения иногда напоминают проявления сердечных заболеваний и могут распространяться на спину, плечо или грудную клетку.

Схожие симптомы возникают при пневмонии, плеврите и тромбоэмболии легочной артерии. Некоторые заболевания дыхательной системы, включая тромбоэмболию и спонтанный пневмоторакс, представляют опасность для жизни и требуют экстренной медицинской помощи. Боль в груди также может быть вызвана воспалением реберных хрящей, мышечными спазмами, межреберной невралгией и патологиями позвоночника, усиливаясь при движении, глубоком вдохе или надавливании.

При впервые возникшей необъяснимой боли или давлении в груди, особенно сопровождающихся одышкой, холодным потом, слабостью, головокружением или потерей сознания, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Внезапная выраженная одышка также требует срочного обращения к медикам, заключила эксперт.

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