Снизить риск инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью контроля основных показателей здоровья, физической активности и отказа от вредных привычек. Об этом Daily Mirror рассказал врач-кардиолог Пэдди Барретт, передает «Лента.ру».

Он рекомендовал следить за уровнем холестерина и сахара в крови, артериальным давлением, весом и укреплять мышцы.

По словам специалиста, даже умеренное снижение массы тела на 5–10% способствует улучшению показателей давления, глюкозы и триглицеридов. Для профилактики сердечных заболеваний также важно спать по семь-девять часов в сутки и своевременно лечить возможное апноэ сна.

Кардиолог подчеркнул, что отказ от курения и соблюдение комплекса профилактических мер помогают уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ни одна из рекомендаций не гарантирует полной защиты от инфаркта.

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