В американском штате Вашингтон вирусом от птичьего гриппа заразились три человека, один из них умер, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Генетические тесты подтвердили, что во всех трех случаях причиной инфекции стал вирус H5N1», - пишет Reuters.

По данным ВОЗ, выявленные штаммы оказались очень близки к тем, что были выявлены у молочного скота в штате Вашингтон. При этом отмечается, что все заболевшие — взрослые, они трудились на молочных фермах в округе Якима.

В организации сообщили, что у одного пациента симптомы заболевания были легкие - раздражение глаз и насморк, у другого развился конъюнктивит, оба они выздоровели без госпитализации. Третий пациент имел сопутствующие заболевания, у него развилось тяжелое респираторное заболевание, 1 ноября он скончался.

В ВОЗ также сообщили, что признаков передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было.

Ранее американские молекулярные биологи выяснили, что H5N1 распространяется среди коров несколькими путями, причем многие животные переносят инфекцию без видимых симптомов.

Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 произошла на севере Франции. Птицы заболели на ферме в департаменте Па-де-Кале.