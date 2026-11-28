В Рязани врачи Больницы скорой медицинской помощи спасли женщину с гигантской опухолью печени. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Жительница Рязани пришла на диспансеризацию с жалобами на дискомфорт в брюшной полости. Во время обследования в печени пациентки нашли новообразование размером с футбольный мяч. Полостным методом проводить операцию было нельзя, так как в зоне опухоли находилось множество крупных кровеносных сосудов. Их повреждение грозило массивной кровопотерей.

Гигантскую опухоль рязанские хирурги удалили через несколько небольших проколов.

Пациентка идет на поправку. После восстановления она сможет вести привычный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону врачи удалили 52-летней женщине доброкачественную опухоль яичника объемом около 18 литров.