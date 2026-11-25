Врачи удалили 52-летней жительнице Ростова-на-Дону доброкачественную опухоль яичника объемом около 18 литров, пишет АБН24.

Как сообщили в правительстве региона, дополнительную сложность создавала выявленная у женщины онкология.

«Обычно лечение в подобных случаях начинают с химиотерапии, однако врачи решили сначала удалить гигантскую опухоль, поскольку она сдавливала жизненно важные органы», — сказано в публикации.

Операция продолжалась около пяти часов. Кроме опухоли пациентке также удалили часть органов малого таза и воспаленный аппендикс. Ее уже выписали из больницы.

В Югре спасли подростка, которому стало плохо после употребления фруктов

В Сургуте врачи спасли 17-летнего подростка, который резко почувствовал себя плохо после употребления фруктов, передает sitv.ru со ссылкой на главу Депздрава Югры Романа Паськова.

Инцидент произошел в спортивном зале. У юноши началась сильная аллергическая реакция во время тренировки. На место происшествия отправились врачи. До их прибытия диспетчеры скорой помощи оставались на связи с тренером, который выполнял их рекомендации.

Впоследствии состояние подростка удалось стабилизировать. Его доставили в медучреждение. Теперь жизни и здоровью юноши нет угрозы.

Власти Екатеринбурга запретили сажать березы у школ и больниц

В Екатеринбурге перестанут сажать березу повислую на общественных территориях. Соответствующий документ подписал и.о. главы города Рустам Галямов, сообщает Сибдепо.

«Под запрет для высадки попала береза повислая. Ее признали аллергенной породой. Теперь озеленять [ей] пространства возле школ, больниц и детских площадок запрещено», — говорится в публикации.

Кроме того, высаживать березу повислую также запрещено на спортивных площадках, вдоль пешеходных улиц, тротуаров и площадей.

В Нижнем Новгороде выпала почти треть месячной нормы осадков за сутки

В Нижнем Новгороде выпало около трети месячной нормы осадков 24-25 ноября, высота снежного покрова достигла почти 20 сантиметров, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на мэрию города.

В Нижнем Новгороде выпало 14 миллиметров осадков (27% от месячной нормы) в период с 24-25 ноября. Как отмечается, дорожная техника вышла на улицы с начала снегопада (раннее утро 24 ноября) и продолжила работать в усиленном режиме ночью, когда трафик на дорогах существенно снизился.