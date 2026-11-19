Уролог Кайке Фернандес сообщил, что при появлении ряда признаков во время посещения уборной человеку следует проконсультироваться со специалистом. Об этих симптомах он рассказал в разговоре с изданием Terra.

Среди таких признаков врач назвал учащенные позывы к мочеиспусканию, болезненные ощущения и жжение при опорожнении, наличие крови в урине, проблемы с началом процесса, ослабленный напор струи, а также чувство, что мочевой пузырь опустошен не полностью.

Вместе с тем Фернандес особо отметил: если человек вовсе не может сходить по-маленькому, у него болит поясница или поднялась высокая температура, необходимо срочно ехать в больницу.

По словам доктора, когда в работе организма происходит сбой, он, как правило, сигнализирует об этом. Стойкие перемены в мочеиспускании не стоит воспринимать как вариант нормы — тем более если они мешают обычной жизни или сопровождаются иными признаками недомогания.

Ранее врач Хан рассказал, как восстановить организм после приема антибиотиков.