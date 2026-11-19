Врач общей практики Амир Хан рассказал, как восстановить организм после приема антибиотиков, и указал на важность правильного питания, пишет Mirror.

По словам Амира Хана, чтобы посстановить баланс полезных бактерий после приема антибиотиков, стоит уделить внимание пребиотикам, которые содержатся в топинамбуре, чесноке, репчатом луке, луке-порее, спарже и бананах. При этом специалист отметил, что восстановить микрофлору помогут пробиотики. Их источниками врач назвал кимчи, квашеную капусту, кефир, греческий йогурт, сыры чеддер и моцареллу. Амир Хан также порекомендовал включить в рацион растительную пищу разных цветов.

«Чем разнообразнее цветовая гамма продуктов и чем больше в них клетчатки, тем больше витаминов и минералов получаете. Кроме того, такая клетчатка очень полезна для кишечных бактерий», — пояснил он.

Амир Хан добавил, что общение с животными, работа в саду или времяпрепровождение на свежем воздухе также могут помочь восстановить организм. Специалист подчеркнул, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила о риске бесконтрольного приема антибиотиков.