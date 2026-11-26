Отказ от просушивания прядей перед отходом ко сну способен негативно сказаться на состоянии организма. Об этом заявил врач-трихолог Рафаэль де Кристо в интервью порталу Terra, материал перевел aif.ru.

Эксперт пояснил, что недостаточная циркуляция воздуха в сочетании с повышенной влажностью и теплом подушки создают идеальные условия для активного роста патогенной микрофлоры. Это может спровоцировать дерматологические осложнения у лиц, имеющих соответствующую предрасположенность.

«Кроме того, мокрые волосы более подвержены выпадению и ломкости», — добавил медик.

Для минимизации рисков специалист разработал ряд рекомендаций для любителей вечерних водных процедур.

В первую очередь следует аккуратно удалить лишнюю влагу при помощи мягкого текстиля, избегая агрессивного трения. После этого пряди необходимо подсушить феном, соблюдая безопасную дистанцию и выбирая щадящий терморежим.

Трихолог также настоятельно не советовал фиксировать влажные пряди в тугие пучки или хвосты. Важным пунктом профилактики он назвал систематическую смену и стирку постельного белья.

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