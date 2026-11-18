После вечернего душа можно подольше поспать, а после утреннего — сразу сделать укладку. Прямых исследований, которые показали бы, в какое время суток мыть голову полезнее, нет. Зато учёные изучали, как волосы жирнеют после мытья и как на них влияет сушка. Эти данные помогут подобрать режим под свои волосы и распорядок дня.

Кому удобнее мыть голову утром?

Утреннее мытьё подойдёт тем, у кого корни быстро жирнеют или волосы за ночь теряют объём. В исследовании с участием 123 мужчин учёные проследили, как кожное сало распространяется по волосам после мытья. Через 48 часов у участников, которые считали свои волосы жирными, оно продвинулось дальше от корней. Авторы изучали, что происходит с волосами по мере того, как проходит время после мытья. На практике утренний душ просто сокращает промежуток между мытьём и выходом из дома.

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Когда лучше мыть голову вечером?

Если у вас длинные или густые волосы, и на сушку уходит значительная часть утра, удобнее вымыть голову вечером. Такой режим подходит и тем, кто тренируется после работы. Главное — оставить время на сушку до сна. Есть и ситуации, когда мытьё лучше не откладывать до утра. Дерматолог Кливлендской клиники Шилпи Кхетарпал объясняет, что влажные волосы более хрупкие, и при регулярном трении о наволочку могут чаще обламываться. Если пряди не успели высохнуть сами, их можно досушить феном на прохладном или умеренно тёплом режиме. Есть и ситуации, когда мытьё лучше не откладывать до утра. Так, трихолог Анастасия Курская в беседе с aif.ru советовала вымыть голову в тот же вечер, если после мероприятия на волосах осталось много средств для укладки.

Нужно ли всегда мыть голову в одно и то же время?

Можно чередовать. Например, мыть голову вечером в дни тренировок, а утром — когда нужна свежая укладка. Частоту мытья стоит подбирать по тому, как быстро волосы и кожа головы жирнеют или загрязняются. По словам трихолога Курской, при жирной коже головы волосы можно мыть ежедневно, если они быстро загрязняются. Для частого мытья эксперт советует выбирать шампунь с соответствующей пометкой. Время мытья можно менять по обстоятельствам: вечером вымыть голову после тренировки, а утром — когда хочется сделать свежую укладку перед выходом. Если вам подходят оба варианта, ориентируйтесь на то, когда есть время спокойно высушить волосы.

Источники:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/

https://newsroom.clevelandclinic.org/