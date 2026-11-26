Сквозняк сам по себе не вызывает ОРВИ, поскольку простудные заболевания провоцируют вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина.

При этом длительное переохлаждение может ослаблять местную защиту дыхательных путей, пояснила эксперт. По ее словам, из-за холода сужаются сосуды слизистых оболочек и замедляется работа мерцательного эпителия, который помогает удалять микроорганизмы. В результате вирусам, уже попавшим в организм, становится легче размножаться.

Дополнительным фактором риска зимой становится сухой воздух в помещениях из-за отопления. Он пересушивает слизистую носа и мешает ее защитным механизмам, поэтому врач рекомендовала использовать увлажнители. Кроме того, длительное воздействие холодного воздуха может вызывать напряжение мышц, спазмы и скованность движений.

При этом отказываться от проветривания не следует, поскольку обновление воздуха снижает концентрацию вирусных частиц в помещении. Никулина посоветовала несколько раз в день открывать окна настежь на две-пять минут и на это время выходить из комнаты. Также важно не направлять поток холодного воздуха непосредственно на себя и избегать сильного переохлаждения.

Ранее врач Рашид Тукуев объяснил, из-за чего может возникнуть боль в зубах на морозе.