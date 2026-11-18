Пристрастие к соленой пище может указывать на проблемы с эндокринной системой и нарушения водно-электролитного обмена. Об этом NEWS.ru заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По его словам, постоянное желание есть соленое иногда связано с ее дефицитом в крови и тяжелыми заболеваниями эндокринного характера. Ионов предупредил, что подобные патологии чаще всего бывают наследственными.

«На их наличие также может указать ненормальный pH. В этом случае необходима помощь эндокринолога», - сказал Ионов.

Он отметил, что нехватка соли в крови также способна приводить к поражению центральной нервной системы, нарушению рефлекторной деятельности, вялости, апатии и постоянной сонливости.

Профессор подчеркнул, что избыток соли в рационе может способствовать развитию желчнокаменной и мочекаменной болезней, а также сахарного диабета. По словам специалиста, концентрацию добавки следует уменьшать постепенно. Для этого нужно сокращать потребление соленых огурцов, рыбы, копченых продуктов и других подобных блюд.

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