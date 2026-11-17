Шпинат и капуста кале являются лучшими продуктами для стабилизации кровяного давления. Об этом в беседе с Eating Well рассказал диетолог Джонатан Салик, передает «Лента.ру».

По его словам, калий в таких овощах помогает организму выводить натрий и расслаблять кровеносные сосуды. Салик также отметил, что листовая зелень содержит пищевые нитраты, которые организм преобразует в оксид азота. Наличие этого газа в крови связывают со снижением систолического давления и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, диетолог подчеркнул, что листовые овощи низкокалорийны и легко вписываются в рацион. Горсть шпината или кале можно добавлять в яичницу, супы или соус для макарон.

При этом специалист предупредил о возможных ограничениях. Из-за высокого содержания витамина К такая зелень может быть опасна для людей, принимающих разжижающие кровь препараты, и для пациентов с заболеваниями почек.

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