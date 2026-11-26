Неприятный запах изо рта, который сохраняется даже после чистки зубов, чаще всего связан с бактериями на языке, воспалением десен или недостатком слюны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-ортодонт Яна Дьячкова.

По словам специалиста, бактерии разлагают остатки пищи, белки слюны и отмершие клетки слизистой, выделяя соединения серы. Они преимущественно скапливаются на задней поверхности языка. Источниками запаха также могут быть кариес, воспаленные десны и скопления налета вокруг пломб и протезов.

Временное изменение запаха дыхания может быть связано с употреблением чеснока, лука, кофе и алкоголя. Реже причиной становятся гастроэзофагеальный рефлюкс, хронический тонзиллит и заболевания носовых пазух. В отдельных случаях неприятный запах сопровождает сахарный диабет, а также тяжелые заболевания печени и почек.

Для устранения проблемы врач рекомендовала чистить зубы дважды в день, ежедневно использовать зубную нить или межзубные ершики и удалять налет с языка специальным скребком. Если запах не исчезает, необходимо обратиться к стоматологу, который при отсутствии проблем в полости рта может направить пациента к другим специалистам. Дьячкова подчеркнула, что неприятный запах является симптомом, поэтому важно установить его причину, а не просто маскировать ее освежающими средствами.

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