Жители Северного полушария заметят заметное увеличение продолжительности светового дня в середине января, после Старого Нового года. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По словам специалиста, 21 декабря наступит зимнее солнцестояние, которое станет самым коротким световым днем в году. В этот период Солнце несколько дней сохраняет практически одинаковую высоту над горизонтом. В частности, на широте Москвы она составит около 10,5 градуса.

После солнцестояния полуденная высота Солнца начнет постепенно увеличиваться, а продолжительность светового дня — расти. Этот процесс станет заметнее для жителей Северного полушария примерно в середине января.

Кошман пояснила, что к этому времени световой день увеличится примерно на полчаса. Благодаря этому утром будет светать раньше, а вечером появится больше времени для прогулок при дневном свете.

Ранее ученые заявили, что ночное освещение влияет на изменения в сердце.