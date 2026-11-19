Разница в количестве витаминов, которые сохраняются при приготовлении еды в микроволновке и в духовке, настолько мала, что готовить стоит там, где удобнее. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар, блогер Евгений Овчаров.

По его мнению, вкуснее продукты получаются именно в духовке. Там у блюда поджаривается корочка, продукт приобретает приятный колер и выглядит аппетитно. При этом в микроволновке еда получается скорее вареной. Если корочка не нужна, например при приготовлении вареной картошки, микроволновка позволит сделать это быстрее.

Шеф-повар напомнил, что микроволновка прогревает неравномерно, поэтому блюдо придется доставать, перемешивать и ставить обратно. Более быстрое приготовление и меньшая тепловая обработка действительно лучше сохраняют витамины, однако гнаться за лишними миллиграммами он не советует.

Овчаров подчеркнул, что витамины нужно получать со свежими овощами. Рассчитывать на то, что овощи после любой тепловой обработки останутся полны витаминов, не стоит.

«Но лучше всего – вкусно приготовить блюдо и к нему подать хороший полезный салат. И тогда вы все себе компенсируете», - заключил эксперт.

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