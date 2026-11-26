Говяжье сердце может стать альтернативой обычному мясу благодаря высокому содержанию витамина B12. Об этом «Известиям» рассказал шеф-повар Булат Ибрагимов.

Он посоветовал выбирать субпродукт небольшого размера, поскольку он обычно менее жесткий. При этом лучшим вариантом является телячье сердце.

По словам специалиста, сердце подходит для тушения, приготовления гуляша, супов и начинки для пирогов. Его также можно приготовить как стейк, однако важно довести мясо до температуры выше 60 градусов и прожарки medium well. В противном случае оно может остаться слишком плотным и упругим.

Употребление недостаточно прожаренного мяса может привести к заражению опасными инфекциями и паразитами, а также спровоцировать развитие менингита и осложнения беременности. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, в сырой или плохо приготовленной говядине и телятине могут содержаться бактерии кампилобактер и личинки бычьего цепня.

Инфицирование кампилобактером способно вызвать кампилобактериоз, который сопровождается различными осложнениями, включая артрит, миокардит, энтероколит и менингит. У беременных женщин заражение также может привести к самопроизвольному прерыванию беременности. Кроме того, употребление зараженного мяса создает риск развития тениаринхоза. Заболевание может сопровождаться бессонницей, повышенной утомляемостью, головными болями, рвотой, диареей и дефицитом питательных веществ.

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