Недобросовестные продавцы и производители используют пищевые красители, чтобы выдавать более дешевые виды рыбы за дорогие лососевые. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Он отметил, что такая практика встречается на российском рынке, но чаще в небольших торговых точках и на стихийных рынках, а не в крупных сетях. По словам эксперта, подделки могут имитировать внешний вид лосося, кеты, горбуши и симы. Для этого недобросовестные участники рынка берут другую рыбу и с помощью красителей делают ее мясо похожим на продукцию лососевых.

Балашов отметил, что одним из признаков настоящей красной рыбы является достаточно толстое мясо. Специалист посоветовал обращать внимание на место покупки и не рисковать, приобретая продукцию у неизвестных продавцов. Лучше выбирать привычные магазины и федеральные сети, потому что фальшивая рыба, по словам Балашова, в них не попадается. Дополнительно проверить происхождение товара можно по товаросопроводительным документам.

Еще одним поводом насторожиться эксперт назвал подозрительно низкую стоимость. Если рыба стоит вдвое дешевле, чем в других магазинах и на рынках, от покупки лучше отказаться. Балашов также рекомендовал избегать стихийных рынков и продукции из открытой тары у неизвестных продавцов.

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