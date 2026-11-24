Психологи из Университета Британской Колумбии под руководством Радхи Базаз опубликовали в журнале PLOS One исследование, в котором показали, как человеческие ценности меняются со сменой сезона. Оказалось, что четыре из десяти базовых ценностей человека — конформность, власть, достижения и благожелательность — достигают пика дважды в год.

Как ценности меняются два раза в год

Исследователи проанализировали данные почти 32 тысяч американцев за 13 лет (с 2007 по 2020 год), собранные с помощью классического опросника ценностей Шварца (57 вопросов). Получили любопытные результаты.

Конформность (по Шварцу) — сдерживание действий или побуждений, способных навредить другим или нарушить социальные нормы. Достигает максимума в феврале и марте, а минимальна — в августе и сентябре (может, поэтому в августе больше всего протестных движений).

Власть и достижения — стремление к социальному статусу, престижу, влиянию и личному успеху. Этого люди больше всего хотят в январе и начале февраля, а второй подъем отмечается в июле.

Деньги будут! Психолог Давыдова ответила, как выбраться из ловушки бедности Подробнее

Благожелательность — забота о благополучии близких и готовность помогать. Здесь просматриваются два равных пика — в апреле и октябре.

Остальные шесть ценностей по модели Шварца (безопасность, традиции, гедонизм, стимуляция, самостоятельность и универсализм) не показали устойчивой сезонной динамики после многократных проверок данных. К слову, данную модель ценностей социальный психолог Шалом Шварц разработал в 1992 году. Смысл его концепции в том, что люди в любой культуре руководствуются именно этими десятью мотивационными ценностями, но расставляют их в разном порядке приоритетов при принятии решений. Некоторые ценности вступают в конфликт, и тут человеку приходится делать выбор, что ему важнее, так как сложно одновременно следовать традициям и стремиться к максимальной свободе.

Уважение к себе. Врач Антонова назвала шесть шагов к здоровой самооценке Подробнее

Почему жажда успеха усиливается в январе?

Как психологи объясняют такие сезонные пики и спады в ценностных приоритетах? Они предполагают, что в переходные сезоны, когда меняется продолжительность дня, неустойчива погода, у людей усиливается чувство нестабильности, что побуждает строже держаться привычных норм и правил. В то же время стремление к власти и достижениям в январе — начале нового календарного года — означает эффект нового старта. Люди в это время больше склонны ставить амбициозные цели, стремиться к самореализации. По поводу колебаний стремления быть более благожелательными и помогать другим объяснений ученые не представили.

Ученые сделали вывод, что результаты данного исследования могут побудить исследователей в дальнейшем учитывать сезонные циклы в опросах. Иначе, делая опросы после какого-то события без учета времени года, можно сделать неверные выводы об изменении ценностей людей.