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Как быстро справиться с тревожными мыслями?

Категория:  Психология
Ответ эксперта
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Тревога — это не только эмоциональный фон. Тревожные мысли нарушают работу организма.

«Когда тревожность долго не отпускает, организм перестаёт выходить из режима „опасность“. Это отражается не только на настроении, но и на теле», — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор, врач- кардиолог Алексей Никитин. Так, в частности:

  • Нарушается сон — человек долго не может заснуть, спит чутко и прерывисто, просыпается до будильника.
  • Мышцы остаются постоянно напряженными — тело словно постоянно готовится к защите. Отсюда сдавливающие головные боли, скованность и болезненные ощущения в шее, плечах и спине.
  • Происходят сбои в пищеварительной системе — возможны спазмы, тошнота, изменения стула. У людей с синдромом раздражённого кишечника симптомы часто усиливаются.
  • Сердце и сосуды несут повышенную нагрузку: появляются эпизоды учащённого сердцебиения, подъёмы артериального давления, ощущение «сердце выскакивает».
  • Страдают внимание, память и работоспособность — труднее сосредоточиться, удерживать информацию, доводить дела до конца. Утомление наступает быстрее обычного.
  • Меняются аппетит и пищевое поведение — еда кажется безвкусной или, наоборот, используется в качестве успокоительного. Одновременно растёт риск злоупотребления алкоголем, курением, бесконтрольным приёмом седативных средств.
Фото: istockphoto.com

Если такие признаки сохраняются неделями и месяцами, это не просто «нервы». Это сигнал, что телу и психике нужна поддержка — лучше обратиться к врачу или психотерапевту.

Хорошие новости — с тревогой можно совладать.

Найдите 5 предметов

Вот несколько способов, которые помогают это сделать быстро.

  • Начните с дыхания. Когда тревога нарастает, дыхание становится частым и поверхностным. Сделайте вдох на 4 счёта, задержку на 4 и выдох на 6–8. Повторите 5–7 раз. Длинный выдох запускает парасимпатическую систему — тело получает сигнал, что опасности нет. Это не «просто успокоиться», это физиология.
  • Затем вернитесь в настоящий момент. Тревога почти всегда живёт в будущем: «а что, если...». Техника 5—4—3—2—1 возвращает в «здесь и сейчас». Найдите глазами пять предметов, услышьте четыре звука, коснитесь трёх вещей, уловите два запаха и один вкус. Это занимает пару минут, но переключает мозг с катастрофического восприятия на реальность.
  • Назовите мысль. Не «я провалюсь», а «у меня появилась мысль, что я провалюсь». Одна эта фраза создаёт дистанцию. Вы — не мысль. Мысль — это событие в голове, а не приговор.
  • Проверьте её на прочность. Существует ли то, о чем вы беспокоитесь, в реальности? Что вы можете контролировать, а что — нет? Часто тревожная мысль оказывается привычной, но недоказанной. Это не значит, что она исчезнет. Но её власть уменьшится.
  • Отложите тревогу. Если мысль крутится по кругу, скажите себе: «Я вернусь к этому в 18:00 на 10 минут». Запишите её. До назначенного времени — не обсуждайте её с собой. Мозгу проще отпустить, когда он знает, что тема не запрещена, а отложена.
  • Дайте телу разрядку. Тревога забирает энергию. 20 приседаний, быстрая прогулка, холодная вода на лицо, напряжение и расслабление мышц по очереди. Физическое действие сжигает часть адреналина и снижает накал.
  • Переключитесь на конкретное дело. Не на «подумать о хорошем», а на то, что требует внимания: посчитать, разобрать полку, написать короткий список, позвонить другу. Внимание не бесконечно: если оно занято задачей, тревоге остаётся меньше места.
  • И последнее. Не боритесь с тревогой, как с врагом. Иногда помогает сказать: «Это тревога. Она сейчас пройдёт. Я уже справлялся». Борьба добавляет напряжения. Принятие — снижает.

Эти приёмы — скорая помощь. Они не заменяют сон, движение, здоровые привычки, а лишь дают паузу и возможность подумать над тем, что делать дальше.

Почему люди просыпаются с ощущением тревоги? Подробнее

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