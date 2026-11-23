Нам часто кажется, что развитый интеллект является стопроцентной «страховкой», защищающей человека от принятия неправильных решений. Это не так. Более того, нередко именно умные люди чаще других приходят к иррациональным выводам — в силу особенностей своей мыслительной системы. Мы нередко становимся свидетелями таких ошибок, которые являются очевидными для всех, кроме тех, кто их совершает. Оказывается, что умения получать и анализировать информацию недостаточно для успеха.

Психолог Ольга Кулешова рассказала aif.ru, почему высокий уровень интеллекта не защищает вас от неправильного выбора.

Высокий интеллект — это ещё не гарантия

Долгое время мы считали, что избыток информации гарантирует людям принятие правильных решений. В реальности дела обстоят иначе. Развитый интеллект помогает обрабатывать большие объёмы данных, изучать различные источники и проводить сравнительный анализ, но не защищает человека от эмоционального фактора и других ловушек. Очень многое зависит от того, как именно вы интерпретируете полученные сведения.

Зачастую решающую роль при выборе играют личные предубеждения, а также психологическая устойчивость, которая помогает противостоять сторонним обстоятельствам или же, напротив, плыть по течению. Всё это относится к категории эмоционального интеллекта. Если его уровень низкий, то даже высокий уровень IQ не защищает от риска совершить серьезную ошибку: выбрать проигрышную стратегию, инвестировать в бесперспективный стартап, одобрить неудачную идею.

Самое удивительное заключается в том, что для окружающих людей неправильный сценарий может быть очевидным, но сам человек не только не засомневается в нем, но и найдет убедительные оправдания для подтверждения иррационального выбора. И это как раз благодаря своему высокому уровню интеллекта.

Главные причины, по которым умные люди совершают глупые ошибки:

1. Эмоциональный фактор

Когда человек принимает решение относительно проекта, в который вложил все, включая свою душу, особенно вероятен риск крупно ошибиться. Это легко объясняется такими чувствами, как азарт, отказ принимать горькую правду, страх поражения или обида, которые сужают внимание и приводят к промаху.

2. Доказательство собственных убеждений

Умный руководитель убедит сотрудников продолжать процесс через идею: «Мы слишком много вложили, чтобы остановиться». Несмотря на то, что ему давно пора осознать совершенно другое: «Мы слишком много потеряли, чтобы продолжать». Так выглядит попытка доказать собственные убеждения, потому что человек всегда охотно ищет сведения, которые подтвердят его мнение, а не опровергнут.

3. Социальное давление

Страх потерять статус и разочаровать близких людей, попытка избежать конфликта с партнерами или выбор мнения авторитетной группы — умный человек тоже не защищён от социального давления со стороны. Высокий интеллект не гарантирует, что человек сможет устоять под натиском окружающих и не пойти на поводу других ради сохранения отношений или собственного имиджа.

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4. Переоценка личных прогнозов

Человеку с высоким уровнем интеллекта всегда кажется, что он прав. Ему претит сама мысль о допущенной ошибке. Но с такой позицией фокус с трезвой оценки проекта сразу смещается на отстаивание собственной идентичности. Нередко умный человек откровенно переоценивает личные прогнозы и возможности, что может привести к настоящей катастрофе.

5. Слишком сложный подход к простой проблеме

Порой умные руководители смотрят на простую проблему через призму сложной системы. Они анализируют массивы ненужной информации и бесконечно ищут скрытые схемы в то время, когда очевидное решение лежит на поверхности. Усложнение простого — это одна из особенностей мыслительной системы человека с высоким уровнем интеллекта, что обусловлено привычкой к глубокому анализу и чревато выбором неправильной стратегии.

Чтобы научиться отделять выгодное решение от проигрышного, достаточно задать себе лишь два вопроса: «Что я выбрал бы, если бы не боялся оценки со стороны?» и «Какие факты могут заставить меня передумать?» Это гарантированно выведет вас на правильную дорогу и позволит сделать выбор без зависимости от чужого мнения и переоценки собственных сил.