Пока на кухне варятся овощи для оливье, нужно освободить холодильник, забрать подарки и найти скатерть. Чтобы эти дела не сошлись в один вечер, сначала решите, где и с кем встречаете Новый год. Затем составьте меню, посчитайте расходы и распределите покупки. Так станет понятно, что можно сделать за несколько недель, а что имеет смысл отложить до праздника.

С чего начать уборку?

Начните с мест, которые понадобятся к празднику. В прихожей освободите вешалку для гостей, на кухне разберите холодильник, в гостиной уберите лишнее с поверхностей. Духовку удобнее почистить до того, как начнёте готовить, а скатерть и салфетки можно постирать заранее. Если времени мало, отложите разбор дальних полок и наведите порядок там, где будете принимать гостей. Полы и кухонную столешницу можно освежить уже перед их приходом.

Какие продукты купить заранее?

Составьте список по меню и загляните в шкафы перед походом в магазин. Горошек для оливье, маслины для закусок, муку и шоколад для выпечки можно купить заранее, если подходят сроки годности и условия хранения. Свежую зелень, охлаждённую рыбу и мясо запланируйте на покупку ближе ко дню готовки. Если встречаете Новый год большой компанией, заранее договоритесь, кто приносит горячее, закуски и десерт. Так на столе будет меньше случайных дублей, а в холодильнике останется место.

Не кладите в морозилку! Восемь главных правил обращения с шампанским Подробнее

Когда заказывать и упаковывать подарки?

Запишите, кого хотите поздравить и сколько готовы потратить. В первую очередь закажите подарки, которые нужно изготовить на заказ или отправить в другой город. При покупке онлайн проверьте дату доставки и оставьте запас на случай, если понадобится замена. Полученные подарки можно упаковать сразу. Если дома уже есть крафтовая бумага и лента, достаточно добавить именную бирку.

Что сделать за неделю до праздника?

Посмотрите, какие блюда можно приготовить по частям. Например, заранее можно испечь и заморозить коржи для медовика или сварить и заморозить рыбный бульон для заливного. Подпишите заготовки и поставьте напоминание, когда переложить их в холодильник для размораживания. Заодно достаньте ёлочные украшения и проверьте, целы ли провод и вилка гирлянды. Если собираетесь покупать живую ёлку, измерьте место для неё и проверьте, есть ли подходящая подставка. 5 советов декабря. Психолог Бахтеева рассказала, как дожить до Нового года Подробнее

Что оставить на 30 и 31 декабря?

Накануне подготовьте посуду и приборы, а сваренные для салата овощи после охлаждения уберите в холодильник. В день праздника останется приготовить горячее, собрать закуски и заправить столько салата, сколько планируете подать. Остальные ингредиенты держите в холодильнике в отдельных закрытых контейнерах. Если гости задержатся, скоропортящиеся блюда можно будет достать к их приходу.