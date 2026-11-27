Заболевания желудочно-кишечного тракта у детей могут негативно влиять на эмоциональное состояние, социализацию и развитие личности, поэтому родителям важно поддерживать ребенка во время лечения. Об этом «Ленте.ру» рассказала медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Екатерина Акимова.

По словам специалиста, заболевание ЖКТ может сопровождаться повышенной утомляемостью, страхом внезапной боли, снижением стрессоустойчивости и ограничениями в привычной активности. Акимова отметила, что родителям необходимо не только контролировать соблюдение врачебных рекомендаций, но и постепенно приучать ребенка самостоятельно заботиться о своем здоровье.

Психолог посоветовала заранее объяснять детям цели медицинских процедур и обследований, сохранять спокойствие во время вмешательств, поддерживать их и хвалить за проявленную смелость. При выраженном страхе перед лечением следует обращаться за психологической помощью.

Для преодоления стресса также важно развивать навыки планирования, учить ребенка обращаться за помощью и использовать способы переключения внимания. При этом родителям необходимо заботиться о собственном эмоциональном состоянии, поскольку доверительные отношения в семье и позитивный настрой помогают ребенку увереннее участвовать в лечении и соблюдать назначения врача.

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