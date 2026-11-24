Единого анализа для определения биологического возраста сердца пока не существует, однако оценить состояние сердечно-сосудистой системы помогают несколько групп лабораторных показателей. Речь идет о липидном профиле, маркерах хронического воспаления и показателях сердечного стресса, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин.

Он отметил, что в липидный профиль входят общий холестерин, ЛПНП и ЛПВП, а также липопротеин(а), который отражает генетическую предрасположенность к атеросклерозу. Дополнительно врач выделил индекс TyG, рассчитываемый по уровню триглицеридов и глюкозы и позволяющий оценить инсулинорезистентность.

Для выявления хронического воспаления используют высокочувствительный С-реактивный белок, интерлейкин-6 и показатели, рассчитываемые на основе общего анализа крови. Они помогают оценить воспалительные процессы и нарушения липидного обмена, связанные с преждевременным старением сосудов. Еще одна группа включает NT-proBNP, GDF-15 и галектин-3, которые отражают нагрузку на сердце, клеточный стресс и фиброз, заключил эксперт.

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