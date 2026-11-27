Частое мочеиспускание может быть признаком многих заболеваний, включая сахарный диабет, рассказал уролог Кайке Фернандес в разговоре с изданием Terra, материал которого перевел aif.ru.

Врач отметил, что такой симптом также может возникать как у мужчин, так и у женщин при инфекциях мочевыводящих путей, гиперактивном мочевом пузыре или из-за мочегонных препаратов. Он уточнил, что ещё одной причиной является доброкачественная гиперплазия предстательной железы у мужчин.

У женщин частые позывы к мочеиспусканию могут быть связаны с гормональными изменениями во время менопаузы, слабостью мышц тазового дна или физиологическими перестройками в организме при беременности. Эксперт предупредил, что попытки преодолеть дискомфорт путём изменения привычного распорядка дня, отказ от выхода из дома или резкое сокращение потребления воды не приведут к решению проблемы.

В таких случаях Фернандес рекомендует обращаться к специалистам.

«Медицинское обследование позволяет выявить причину симптомов и назначить соответствующее лечение», — пояснил он.

Напомним, в январе журнал Medical Xpress опубликовал статью, в которой были названы пять ранних признаков диабета. Отмечалось, что в начале болезнь часто развивается бессимптомно. По словам специалистов, к возможным признакам диабета, в частности, относятся потемнение и уплотнение кожи в области шеи или подмышек.