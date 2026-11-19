Похороны 29-летнего комика Элдоса Алмазова пройдут на его родине в Киргизии. Об этом сообщили aif.ru в его окружении.

«Сегодня пройдет джаназа-намаз (молитва, которую совершают перед погребением усопшего - ред.) в 14:00, после чего пройдут похороны», — сообщила его двоюродная сестра Айдана.

Прощание с Алмазовым пройдет в его родном селе Тельман Ошской области Киргизии, уточнила она.

Алмазов скончался 18 ноября во время операции. Комик боролся с раком кости. Он открыто рассказывал в соцсетях о ходе лечения: прохождении химиотерапии, перенесённой операции по удалению опухоли и последующем восстановлении.

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года. Он стал известен благодаря участию в 2021 году в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, где попал в команду Алексея Щербакова. После этого юмориста начали приглашать в различные интернет-проекты.