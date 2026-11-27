Некоторые вирусы способны повышать риск развития злокачественных опухолей, воздействуя на генетический материал клеток человека. Об этом рассказал championat.com онколог Руслан Баранов.

Он отметил, что заражение вирусом не означает, что рак обязательно возникнет. Однако это может увеличить вероятность его развития в долгосрочной перспективе.

Баранов рассказал, что одним из наиболее изученных примеров является вирус папилломы человека. Наибольшую опасность представляет длительное присутствие инфекции в клетках слизистой, которое может приводить к предопухолевым изменениям. При этом заболевание нередко протекает без симптомов, а обнаружить ВПЧ удается во время скринингового обследования.

Риск онкологических заболеваний также повышают вирусы гепатита B и C. Хроническое воспаление печени, вызванное этими инфекциями, может способствовать развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Аналогичные механизмы воспаления и иммунного ответа рассматриваются и при других онкогенных вирусах.

Для снижения рисков врач рекомендует вакцинироваться от гепатита B и некоторых типов ВПЧ, использовать средства защиты при половых контактах и контролировать безопасность крови и медицинских инструментов. Кроме того, важно проходить скрининговые обследования, позволяющие выявить предопухолевые изменения до развития рака.

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