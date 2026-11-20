Профилактику болезни Альцгеймера важно начинать задолго до появления первых симптомов. Об этом заявил невролог Дэвид Перлмуттер, слова которого приводит издание Deia.

По мнению врача, одна из вредных привычек — малоподвижный образ жизни. Он посоветовал регулярно заниматься физической активностью и включать движение в повседневный распорядок.

Второй фактор риска — чрезмерное употребление сахара и ультрапереработанных продуктов. По словам Перлмуттера, такой рацион может негативно влиять на здоровье головного мозга.

Третьей привычкой, от которой стоит отказаться, врач назвал регулярный недосып. Во время сна в мозге активируются восстановительные процессы, поэтому полноценный отдых важен для его здоровья.

Кроме того, невролог призвал следить за уровнем сахара и инсулина в крови, чтобы не допустить развития инсулинорезистентности, связанной с повышенным риском когнитивных нарушений.

Наконец, Перлмуттер предостерег от привычки полагаться исключительно на медицину в вопросах здоровья. По его словам, профилактикой болезни Альцгеймера необходимо заниматься заранее, не дожидаясь ее появления.

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