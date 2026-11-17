Греческий йогурт способен поддержать здоровье мозга, сердца и кишечника, поэтому его советуют включить в рацион в качестве перекуса. Об этом в беседе с Real Simple рассказали диетологи Лотта Андонян и Сара Глински, передает «Лента.ру».

По словам Андонян, содержащиеся в нем пробиотики улучшают работу кишечника и мозга, а ферментированные продукты могут снижать риск депрессии, тревожности и нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Она добавила, что йогурт способен уменьшать нейровоспаление, улучшая передачу сигналов нейромедиаторами и когнитивные функции, а его употребление специалисты связывают со снижением риска колоректального рака.

Глински обратила внимание, что в йогурте обычно меньше лактозы, чем в других молочных продуктах, поэтому он лучше переносится людьми с чувствительным желудочно-кишечным трактом или непереносимостью лактозы. Она также подчеркнула, что греческий йогурт и другие кисломолочные продукты могут положительно влиять на здоровье сердца, стимулируя выработку организмом молекул, снижающих кровяное давление и воспаление.

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