Недостаток сна повышает чувствительность человека к боли, из-за чего привычные неприятные ощущения могут восприниматься значительно сильнее. Об этом невролог Ольга Бутенко рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, при недосыпе чаще возникают головные боли, усиливается мышечное напряжение и дискомфорт в спине. Научные исследования подтверждают, что нехватка сна действительно влияет на восприятие болевых сигналов.

Бутенко объяснила, что головной мозг не только получает сигналы о боли, но и регулирует их интенсивность. При недостатке сна механизмы, которые помогают ослаблять болевые ощущения, работают хуже, а болевой порог снижается. Даже одна бессонная ночь может изменить обработку болевых сигналов, а хронический недосып усугубляет проблему.

Врач напомнила, что взрослым необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. Она также рекомендовала соблюдать режим, ложиться и просыпаться примерно в одно время, не жертвовать ночным отдыхом ради работы и не пытаться компенсировать недосып продолжительным сном в выходные.

Недостаток сна негативно влияет на память, концентрацию, настроение и общее самочувствие, а также может повышать раздражительность и усиливать стресс. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

Она отметила, что сон связан со всеми функциями организма, включая мышечную и иммунную память. Специалист подчеркнула, что недосып и бессонница имеют разные причины. В первом случае человек сам создает условия, при которых не может спать достаточно, а во втором проблемы с засыпанием или ночные пробуждения могут указывать на нарушения здоровья. Царева пояснила, что бессонница иногда связана с тревогой и депрессией, а также может маскировать другие расстройства сна, например остановки дыхания или движения ног во время отдыха.

Ранее врач Александр Умнов указал на связь недосыпа с инсультом.