У людей, которые стабильно спят меньше шести часов, вероятность инсульта примерно на 30 процентов выше, чем у тех, кто спит по восемь часов. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, хроническая бессонница добавляет около 50 процентов риска инсульта, а тяжелое апноэ сна, при котором человек ночью периодически перестает дышать, увеличивает риск примерно в полтора-два раза. У пожилых людей этот показатель еще выше.

Умнов объяснил, что короткий сон активирует симпатическую нервную систему, из-за чего ночное давление не снижается так, как положено, а иногда даже подскакивает. Эксперт пояснил, что в этом случае растет выброс стрессовых гормонов и уровень кортизола, повышаются артериальное давление и частота пульса, усиливаются воспаление и склонность крови к тромбам. Все это напрямую бьет по классическим проводникам инсульта, то есть по гипертонии, атеросклерозу и фибрилляции предсердий.

Единичные эпизоды работы в ночную смену не создают риска инсульта, однако хроническая экономия времени на сне и некачественный отдых становятся реальным фактором риска, сопоставимым по масштабу с умеренной гиподинамией. Восстановление режима сна, а также лечение апноэ и бессонницы заметно снижают риск сердечно-сосудистых событий, а вместе с контролем давления и холестерина эффект становится вполне ощутимым.

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