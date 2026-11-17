Размещение кровати рядом с отопительными приборами негативно сказывается на качестве сна и общем самочувствии из-за чрезмерного тепла и сухого воздуха. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, во время засыпания температура тела должна естественным образом снижаться для полноценного отдыха, а перегрев от батареи делает сон прерывистым и вызывает утреннюю усталость. Работающие радиаторы также сильно сушат воздух, что приводит к пересыханию слизистых оболочек, снижает защитные функции дыхательных путей и провоцирует обострение аллергии или дерматита.

Для минимизации вреда эксперт рекомендует устанавливать кровать на расстоянии от одного до полутора метров от радиатора или использовать специальный экранирующий щит. Дополнительно необходимо следить за микроклиматом в спальне и применять увлажнитель, так как обычное проветривание не всегда решает проблему сухости. Врач советует несколько раз в день открывать окна настежь на пять или десять минут для снижения концентрации углекислого газа, стараясь при этом избегать сильных сквозняков.

Недостаток свежего воздуха в спальне, а также слишком сухой или влажный микроклимат могут стать причиной головной боли после пробуждения. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины имени Соловьева Пироговского Университета Екатерина Дубровина.

По ее словам, при нехватке влаги страдают слизистые оболочки носа и горла, что ночью проявляется сухостью во рту, першением, кашлем и заложенностью носа, а у некоторых людей усилением храпа. В результате сон становится прерывистым, и утром человек чувствует себя менее отдохнувшим.

Для полноценного отдыха специалист рекомендовала поддерживать влажность воздуха на уровне от 40 до 60 процентов. Контролировать влажность поможет гигрометр, а улучшить микроклимат в спальне можно регулярным проветриванием и увлажнителем, который необходимо своевременно чистить.

Ранее врач Карина Киняшева перечислила опасные привычки борьбы с сухим воздухом.