Корейские евнухи XVI века жили на 19 лет дольше своих сверстников. Профессиональные бодибилдеры умирают в 45 лет — чаще всего от остановки сердца. И то, и другое связано с уровнем тестостерона. В каких случаях он выступает «гормоном силы», а когда становится «гормоном риска»?

Тестостерон — главный мужской гормон. Считается, что именно он обеспечивает мужчине долгую и качественную жизнь. Логика «выше тестостерон — дольше жизнь» кажется очевидной. Но на самом деле она обманчива.

Нехватка — тоже плохо

И выраженный дефицит, и хроническое искусственное превышение физиологического уровня ассоциированы с повышенным риском преждевременной смерти. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Низкий тестостерон у мужчин — это не просто косметическая проблема. Крупные проспективные когорты и метаанализы индивидуальных данных показывают, что при концентрации общего тестостерона ниже примерно 7,4 нмоль/л возрастает риск смерти от всех причин, а при уровне ниже 5,3 нмоль/л — и риск сердечно-сосудистой смерти.

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Однако интерпретировать эту связь нужно осторожно. Дефицит тестостерона часто выступает интегральным маркером общего неблагополучия. Ожирение, инсулинорезистентность, диабет 2-го типа, хроническое воспаление, депрессия, недосып и малоподвижность сами подавляют выработку гормона.

Кроме того, низкий тестостерон способствует потере мышечной массы (саркопении), снижению минеральной плотности костей и анемии, что ускоряет возрастную хрупкость. Поэтому низкий уровень — это, безусловно, сигнал, требующий внимания, но не повод автоматически назначать пожизненную заместительную терапию без подтверждённой андрогенной недостаточности (гипогонадизма) и оценки ее причин.

А чем плох избыток?

Если дефицит связан с рисками, означает ли это, что чем выше тестостерон, тем дольше жизнь? Сравнительная биология и эволюционная медицина дают основание сомневаться. Мужчины в среднем живут меньше женщин практически во всех популяциях, и этот разрыв сохраняется даже после исключения внешних причин смерти. Одно из объяснений — это «цена» мужских половых гормонов. Тестостерон стимулирует высокий расход энергии, способствует более рискованному поведению, а также оказывает подавляющее действие на некоторые звенья иммунной системы. В частности, андрогены ускоряют инволюцию тимуса, органа, где созревают Т-лимфоциты. Это может вносить вклад в более раннюю уязвимость мужчин к инфекциям и некоторым опухолям.

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Что показали эксперименты

Своеобразным «экспериментом природы» являются также исследования кастрации. Самый известный пример — это анализ родословных корейских евнухов династии Чосон. Их средняя продолжительность жизни составляла около 70 лет, что на 14–19 лет превышало ожидаемую для мужчин сопоставимого социального положения. А трое из них перешагнули столетний рубеж. Схожие, хотя и менее однозначные данные ранее получали для пациентов психиатрических лечебниц, подвергшихся принудительной кастрации.

Современные эксперименты на животных добавляют важный нюанс: в работах группы Джеймса Нельсона кастрация самцов мышей продлевала жизнь, но наибольший эффект давала поздняя кастрация взрослых особей. Прибавка составляла около 33% против 19% при кастрации до полового созревания и 26% сразу после него. Это позволяет предположить, что в молодости семенники и тестостерон полезны для роста и выживания, а с возрастом их вклад может становиться неблагоприятным. Однако механизм этого эффекта не сводится только к тестостерону, и переносить результаты на людей без доказательств нельзя.

Фарма поможет?

С другой стороны, о чём говорят фармакологические сверхдозы? Ключевое отличие физиологического тестостерона от фармакологического состоит в том, что извне вводимые сверхдозы гормона создают стабильно завышенную, неестественную концентрацию, к которой мужчина не адаптирован. Наиболее прямые данные о последствиях такого режима дают исследования пользователей ААС (анаболических андрогенных стероидов) и профессиональных бодибилдеров.

Крупное датское когортное исследование, опубликованное в JAMA в 2024 году, отслеживало 1189 мужчин, получивших допинг-санкции за использование ААС, и сравнило их с почти 60 000 мужчин из общей популяции. За средний период наблюдения около 11 лет смертность среди пользователей ААС была почти в три раза выше. При этом риск неестественной смерти был выше в 3,6 раза, а естественной — более чем в два раза. Метаанализ независимых когорт дал схожую оценку: относительный риск смерти от всех причин около 2,57. Другие отдельные исследования указывают также, что использование нефизиологических доз ААС сопровождается примерно двукратным повышением смертности на горизонте более десяти лет.

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Почему умирают бодибилдеры?

Данные по соревнующимся бодибилдерам ещё тревожнее. В исследовании более 20 000 атлетов внезапная сердечная смерть составила 38% от всех зарегистрированных смертей, а средний возраст умерших — всего 45,3 года. У профессиональных бодибилдеров риск внезапной сердечной смерти был более чем в пять раз выше, чем у любителей. В другом исследовании стандартизированный коэффициент смертности для профессиональных бодибилдеров составил 1,45, то есть смертность была на 45% выше ожидаемой для возрастной популяции США.

Патоморфологические данные объясняют, почему это происходит. Аутопсии молодых бодибилдеров, использовавших ААС, выявляют не «спортивное сердце», а патологическую перестройку: гипертрофию левого желудочка, интерстициальный фиброз миокарда, кардиомиопатию и коронарный тромбоз. В обзорах аутопсий мужчин-бодибилдеров моложе 50 лет 67% умерших дали положительный результат на анаболические стероиды, а среди причин смерти указывались «стероид-индуцированная кардиомиопатия» и внезапная аритмия. Механизм двойной: ААС вызывают прямую токсическую гипертрофию сердечной мышцы, а сопутствующий эритроцитоз повышает вязкость крови и риск тромбозов.

Не эликсир молодости?

Является ли заместительная терапия тестостероном «эликсиром молодости»?

Для практической медицины принципиально важным является то, что заместительная терапия тестостероном не является средством продления жизни для здоровых мужчин с нормальным уровнем гормона. Крупнейшее рандомизированное исследование TRAVERSE (2023) показало, что у мужчин с подтверждённым гипогонадизмом и высоким сердечно-сосудистым риском терапия не увеличивала частоту серьёзных сердечно-сосудистых событий по сравнению с плацебо, однако частота эритроцитоза была достоверно выше (17,0% против 3,3%). Наблюдательные данные также указывают на возможное повышение риска венозных тромбоэмболий и фибрилляции предсердий. Это означает, что даже при обоснованном назначении требуется мониторинг гематокрита и оценка рисков.

Отдельного жёсткого предупреждения заслуживает коммерческий контекст. Назначение тестостерона в системе NHS Великобритании выросло на 52% с 2020/21 по 2024/25 год, причём значительная часть роста обеспечивается частными и онлайн-клиниками, использующими агрессивный маркетинг в социальных сетях. BMJ прямо предупреждает, что быстрое расширение назначения тестостерона рискует распространить лечение с мужчин с хорошо охарактеризованным гипогонадизмом на людей с неспецифическими симптомами и пограничными биохимическими показателями. Иными словами, норма переопределяется как дефицит, а здоровому мужчине предлагается пожизненная терапия с реальными рисками ради иллюзии «оптимизации». Это не профилактика, а эксперимент над сердечно-сосудистой системой с заранее неблагоприятным соотношением риска и пользы.

Таким образом, тестостерон — это мощный гормон с узким терапевтическим окном, а не витамин и не «топливо молодости». Для долголетия оптимально естественное физиологическое окно гормона, поддерживаемое через метаболическое здоровье: физическую активность, контроль массы тела, профилактику инсулинорезистентности и лечение сопутствующих заболеваний. Заместительная терапия оправдана строго при клинически подтверждённом гипогонадизме с выраженными симптомами и под контролем врача.

Хроническое превышение физиологического уровня тестостерона, особенно в мегадозах, ассоциировано с двукратным и более ростом смертности, а в среде профессионального бодибилдинга — с пятикратным увеличением риска внезапной сердечной смерти в среднем возрасте около 45 лет. Здоровому мужчине без подтверждённого дефицита вмешиваться в этот баланс ради «улучшения» цифр не следует. Цена такого вмешательства может оказаться несовместимой с долгой жизнью.