Регулярная смена положения тела и короткие перерывы каждые 30–60 минут при сидячей работе помогут в борьбе с шейными зажимами. Об этом рассказал «Ленте.ру» специалист по медицинскому массажу Дмитрий Зверев.

Он отметил, что длительная неподвижность и наклон головы к экрану могут вызывать напряжение мышц шеи при сидячем образе жизни. Массажист посоветовал правильно организовать рабочее место, расположив монитор перед собой на уровне глаз или немного ниже. Спина должна опираться на спинку кресла, а стопы — стоять на полу. Для снижения напряжения также полезны плавные повороты головы, втягивание подбородка и сведение лопаток без резких движений.

Дополнительно уменьшить дискомфорт помогают теплый душ и умеренное тепло на область шеи. Однако массаж не заменяет физическую активность, поэтому специалист рекомендовал регулярно ходить пешком и выполнять упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса. Во время сна важно поддерживать правильное положение головы, избегая слишком высоких подушек.

Зверев предостерег от самостоятельного вправления шеи, резких манипуляций и длительного использования мягкого шейного воротника без назначения врача. Обратиться за медицинской помощью следует, если боль сохраняется неделями, распространяется на руку или сопровождается онемением, слабостью, нарушением координации, высокой температурой либо сильной головной болью.

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