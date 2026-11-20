Изучение иностранных языков помогает сохранять память, внимание и другие когнитивные способности в пожилом возрасте. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора германских языков Института языкознания РАН Дина Никуличева.

По ее словам, язык задействует не отдельные зоны, а весь мозг целиком. Ранее считалось, что речь связана с участками левого полушария, известными как зоны Брока и Вернике. Однако данные нейрофизиологов и психолингвистов показали, что язык пронизывает все структуры мозга, а его изучение требует запоминания лексики, фразеологии и грамматических конструкций.

Никуличева сравнила языковые курсы с тренажерным залом для мозга, который поддерживает когнитивные способности, включая память, внимание, мышление и планирование. Она отметила, что в старости особенно верно правило о необходимости напрягать мозг, иначе его функции угасают.

Многие слушатели курсов в возрасте приходят за поддержанием тонуса мозга и общением со сверстниками, а не только за самим языком. По словам лингвиста, они достигают этого эффекта, и за такую возможность стоит быть благодарным.

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